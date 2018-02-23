С начала действия закона об алиментах уже взыскано 50 млн грн задолженности - Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. За первые 10 дней действия закона "Чужих детей не бывает", который призван бороться со злостными неплательщиками алиментов, было взыскано 50 млн гривен задолженности. Об этом на брифинге сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
"За 10 дней действия закона было взыскано 50 млн гривен погашения долга по уплате алиментов. Эти средства пошли в пользу детей", - сообщил П.Петренко.
Напомним, 6 февраля вступил в силу закон, значительно ужесточающий ответственность злостных неплательщиков алиментов, которые имеют задолженность более шести месяцев.
Как сообщал УНН, в Единый реестр должников включены 84 540 лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов.