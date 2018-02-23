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З початку дії закону щодо аліментів вже стягнуто 50 млн грн заборгованості - Петренко

Київ • УНН

 • 8678 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. За перші 10 днів дії закону "Чужих дітей не буває", який покликаний боротись зі злісними неплатниками аліментів, було стягнуто 50 млн гривень заборгованості. Про це на брифінгу повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

"За 10 днів дії закону було стягнуто 50 млн гривень погашення боргу по сплаті аліментів. Ці кошти пішли на користь дітей", - повідомив П.Петренко.

Нагадаємо, від 6 лютого набув чинності закон, що значно посилює відповідальність злісних неплатників аліментів, які мають заборгованість більше шести місяців.

Як повідомляв УНН, до Єдиного реєстру боржників включено 84 540 осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

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