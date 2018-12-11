С начала действия военного положения в Украину не пустили более 1000 россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Всего с начала введения военного положения на территории Украины не пропустили 1020 граждан Российской Федерации. Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии корреспонденту УНН.
"С начала введения военного положения 1020 (граждан РФ не пропустили на территорию Украины)", - сообщил Олег Слободян.
Также, заместитель председателя ГНСУ добавил, что за последние сутки на территорию Украины через границу не пропустили 38 граждан России.
Напомним, на прошедшие сутки с начала действия военного положения работники Государственной пограничной службы (ГПС) не пустили в Украину 900 граждан Российской Федерации, в РФ из-за запрета российских пограничников за этот период не смогли попасть более 250 украинцев.
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Украина на время военного положения не пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением - осуществление гуманитарной миссии, например, побывать на похоронах.