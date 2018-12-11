З початку дії воєнного стану в Україну не пустили понад 1000 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Загалом, з початку введення воєнного стану на територію України не пропустили 1020 громадян Російської Федерації. Про це повідомив радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян в коментарі кореспонденту УНН.
"З початку введення воєнного стану 1020 (громадян РФ не пропустили на територію України)", - повідомив Олег Слободян.
Також, заступник голови ДПСУ додав, що за останню добу на територію України через кордон не пропустили 38 громадян Росії.
Нагадаємо, станом на минулу добу з початку дії воєнного стану працівники Державної прикордонної служби (ДПС) не пустили в Україну 900 громадян Російської Федерації, в РФ через заборону російських прикордонників за цей період не змогли потрапити понад 250 українців.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 300 українців не пропустили в РФ
Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком - здійснення гуманітарної місії, наприклад, прибуття на похорон.