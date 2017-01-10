С начала 2017 г. львовские пограничники не пропустили за границу 17 детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 января. УНН. За десять дней 2017 г. сотрудники Мостиского пограничного отряда отказали в пропуске через государственную границу 17 детям, в том числе только в воскресенье 7 января не пропустили пятерых детей. Об этом проинформировали в пресс-службе Мостиского пограничного отряда Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, сообщает УНН.
В целом за 2016 г. на участке пограничного отряда в пунктах пропуска через границу не пропустили 451 ребенка. Основной причиной отказа в пропуске стало халатное отношение родителей и организаторов поездок детей к оформлению документов, а в одном случае причиной непропуска было незаконно выданное нотариально удостоверенное заявление о согласии на вывоз ребенка за границу.
В ведомстве отметили, что в соответствии с действующим законодательством Украины, несовершеннолетние граждане Украины выезжают из Украины при наличии проездного документа ребенка, который выдается детям в возрасте до 18 лет, или если они вписаны в загранпаспорт одного из родителей. При этом в паспорта родителей с 5-летнего возраста детей вклеиваются фотографии.