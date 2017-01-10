З початку 2017 р. львівські прикордонники не пропустили за кордон 17 дітей

В цілому за 2016 рік на ділянці прикордонного загону в пунктах пропуску через кордон не пропущено 451 дитину. Основною причиною відмови у пропуску стало недбале ставлення батьків та організаторів поїздок дітей до оформлення документів, а в одному випадку причиною не пропуску була незаконно видана нотаріально посвідчена заява про згоду на вивіз дитини за кордон.

У відомстві зазначили, що відповідно до чинного законодавства України, неповнолітні громадяни України виїжджають з України за наявності проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків. При цьому у паспорти батьків з 5-ти річного віку дітей вклеюються фотокартки.