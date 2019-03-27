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С предприятия взыскали 6,2 млн грн за нарушения при ремонте школы

Киев • УНН

 • 5073 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Решением суда с предприятия было взыскано 6,2 млн грн за нарушение сроков закупки материалов для капитального ремонта школы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

С предприятия взыскали 6,2 млн грн за нарушения при ремонте школы

"Решением Хозяйственного суда Донецкой области удовлетворены исковые требования прокуратуры Донецкой области о взыскании с предприятия штрафных санкций за нарушение сроков закупки материалов для капитального ремонта Новогродовского общеобразовательной школы I-III ступеней на общую сумму 23,5 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, департамент капитального строительства Донецкой облгосадминистрации на счет общества с ограниченной ответственностью перечислил аванс в 5,8 млн гривен. Отмечается, что эти средства оно должно использовать во исполнение условий договора в течение 3 месяцев, а неиспользованные средства вернуть заказчику. Однако предприятие эти условия не выполнило, что привело к неэффективному и нецелевому использованию бюджетных средств.

Учитывая это прокуратура обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с требованием взыскать с предприятия неиспользованный аванс и штрафных санкций более чем 400 тыс. грн.

Суд своим решением удовлетворил исковые требования прокуратуры. Однако ответчик обжаловал его в Северном апелляционном суде. Этот суд, рассмотрев жалобу подрядчика, отказал в ее удовлетворении.

Как сообщал УНН, в Киеве разворовывали миллионы гривен бюджетных средств, предназначенных для ремонта школ.

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