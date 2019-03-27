З підприємства стягнули 6,2 млн грн за порушення при ремонті школи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Рішенням суду з підприємства було стягнуто 6,2 млн грн за порушення строків закупівлі матеріалів для капітального ремонту школи. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
"Рішенням Господарського суду Донецької області задоволено позовні вимоги прокуратури Донецької області про стягнення з підприємства штрафних санкцій за порушення строків закупівлі матеріалів для капітального ремонту Новогродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на загальну суму 23,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, департамент капітального будівництва Донецької облдержадміністрації на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю перерахував аванс у 5,8 млн гривень. Зазначається, що ці кошти воно мало використати на виконання умов договору протягом 3 місяців, а невикористані кошти повернути замовнику. Однак підприємство ці умови не виконало, що призвело до неефективного та нецільового використання бюджетних коштів.
З огляду на це прокуратура звернулася до Господарського суду м. Києва з вимогою стягнути з суб’єкта господарювання невикористаний аванс та штрафних санкцій у понад 400 тис. грн.
Суд своїм рішенням задовольнив позовні вимоги прокуратури. Однак відповідач оскаржив його у Північному апеляційному господарському суді. Цей суд, розглянувши скаргу підрядника, відмовив у її задоволенні.
Як повідомляв УНН, у Києві розкрадали мільйони гривень бюджетних коштів, призначених для ремонту шкіл.