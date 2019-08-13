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С предприятия хотят взыскать 1,7 млн грн за забор воды из артезианских скважин

С предприятия хотят взыскать 1,7 млн грн за забор воды из артезианских скважин

Киев  •  УНН

 • 24699 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Прокуратура через суд требует взыскания с предприятия 1,7 млн грн за самовольный забор питьевой воды из артезианских скважин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Хозяйственный суд Донецкой области открыл производство по делу по иску Константиновской местной прокуратуры, поданным в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Донецкой области и Новгородского поселкового совета к обществу с ограниченной ответственностью о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму 1,7 млн грн.

По данным следствия, в течение 2016-2018 годов указанный субъект хозяйствования, не имея специального разрешения на пользование недрами, осуществлял незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения - подземной воды из двух артезианских скважин - и в дальнейшем реализовывал физическим и юридическим лицам.

"Общий объем незаконного водозабора составил почти 310 тыс. куб. м", - уточнили в прокуратуре.

В отношении руководителя этого предприятия в суде находится уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения) и ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями с целью получения неправомерной выгоды для других лиц, использовано вопреки интересам юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Его рассмотрение продолжается.

Напомним, в суд направили обвинительный акт против мужчины за самовольное забудовування Азовского побережья.

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