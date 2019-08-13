З підприємства хочуть стягнути 1,7 млн грн за забір води з артезіанських свердловин
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прокуратура через суд вимагає стягнення з підприємства 1,7 млн грн за самовільний забір питної води з артезіанських свердловин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Господарський суд Донецької області відкрив провадження у справі за позовом Костянтинівської місцевої прокуратури, поданим в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Донецькій області та Новгородської селищної ради до товариства з обмеженою відповідальністю про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, на загальну суму 1,7 млн грн.
За даними слідства, упродовж 2016-2018 років зазначений суб’єкт господарювання, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення – підземної води із двох артезіанських свердловин – і надалі реалізовував фізичним та юридичним особам.
"Загальний об’єм незаконного водозабору склав майже 310 тис. куб. м", - уточнили у прокуратурі.
Стосовно керівника цього підприємства в суді перебуває кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення) та ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використане всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки) КК України. Його розгляд триває.
Нагадаємо, до суду скерували обвинувальний акт проти чоловіка за самовільне забудовування Азовського узбережжя.