Чоловіка судитимуть за самовільне забудовування Азовського узбережжя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно чоловіка за самовільне забудовування Азовського узбережжя. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
Так, було завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 197-1 КК України — самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.
За даними слідства, у 2010 році чоловік отримав у довгострокове тимчасове користування земельну лісову ділянку площею 0,004 га, розташовану на морському узбережжі у Мангушському районі Донеччини.
"Однак, діючи у порушення вимог Лісового Кодексу України, Земельного кодексу України та Закону України "Про планування та забудову територій", землекористувач самовільно, без визначення меж земельної ділянки та отримання спеціальних дозволів на будівництво, звів двоповерхову споруду, яка, згідно з висновками судово-будівельної експертизи, відноситься до нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.
Нині обвинувальний акт стосовно правопорушника скеровано до суду для розгляду по суті.
Покарання за такий злочин – штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Харківській області виявили підпільний сміттєвий полігон на земельній ділянці, що рік тому повернула громаді міста.