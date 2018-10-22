На Харківщині правоохоронці виявили підпільне сміттєзвалище

“Харківська місцева прокуратура № 4 спільно з УЗЕ в області виявила несанкціоноване сміттєзвалище неподалік центру Харкова”, — заявив керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, додавши, що сміттям завалена частина земель на ділянці площею 8 га на території колишнього заводу.

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Зазначену ділянку з 2005 по 2017 рік за рішенням Харківської міської ради орендувало одне з ТОВ. Землю міськрада виділила під будівництво торговельного центру. Однак будівництво так і не розпочалося. До того ж підприємство останні чотири роки не сплачувало за оренду.

Прокуратура звернулася до суду й розірвала договір оренди. Землю вартістю понад 140 млн грн було повернуто у власність громади Харкова, під юрисдикцію міськради.

Як з’ясувала прокуратура, на комунальних землях наразі облаштоване несанкціоноване звалище. За даними слідства, при в’їзді на територію розташований пропускний пункт та здійснюється незаконний збір коштів з водіїв транспортних засобів за ввіз сміття. Згідно з показами свідків, за в’їзд однієї машини брали в середньому 100 грн.

Щодня, за різними даними, на територію підпільного сміттєзвалища заїжджало від 40 до 100 автомобілів. Якщо везти відходи до санкціонованих звалищ, то це коштуватиме в середньому 1,5 тис. грн. Таким чином, навіть за найменшими підрахунками, бюджет міста недоотримував від 60 тис. грн щодня.

Також слідством встановлено, що на ділянці працює спеціалізована вантажна техніка (бульдозери, екскаватори, трактори), що приймає та розподіляє сміття по території, проводить земельні роботи. Крім того, за допомогою спецтехніки на території заводу розбирають метал, труби й цегляні споруди для їх подальшого продажу.

На звалищі також працюють робочі бригади, які перебирають і сортують сміття: відбирають пластик, поліетилен, будматеріали тощо.

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Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 239 КК України (самовільне зайняття ділянки й забруднення земель).

Окрім того, в рамках досудового розслідування буде надано оцінку діяльності чи бездіяльності посадових осіб Харківської міської ради, які були зобов’язані забезпечити цільове використання земель та не допустити їх забруднення.

Нагадаємо, 8 червня на Київщині затримали аграріїв за створення пташиного могильника.