Парк у Львові перетворили на сміттєзвалище: розпочато розслідування
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 липня. УНН. Правоохоронці почали розслідування факту забруднення 240 квадратних метрів території у Львові. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, передає УНН.
"На підставі матеріалів Державної екологічної інспекції у Львівській області прокуратура Львівської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом забруднення земель поблизу вулиць Зелена-Липова Алея у Львові на території ППСПМ "Снопківський", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239 КК України (забруднення та псування земель)", - повідомили у прокуратурі.
Встановлено, що на цій території площею 240 кв.м правопорушники організували несанкціоноване сміттєзвалище побутового та будівельного сміття, чим завдали шкоди довкіллю на суму 110,7 млн грн.
На даний час у зареєстрованому кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке доручено здійснювати слідчим Нацполіції області. Згідно з чинним законодавством, у разі доведення вини, зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Мінприроди заявили, що в Україні є до 30 тисяч нелегальних сміттєзвалищ.