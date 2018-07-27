Парк во Львове превратили в свалку: начато расследование
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 июля. УНН. Правоохранители начали расследование факта загрязнения 240 квадратных метров территории во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, передает УНН.
"На основании материалов Государственной экологической инспекции во Львовской области прокуратура Львовской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту загрязнения земель вблизи улиц Зеленая-Липовая Аллея во Львове на территории ППСПИ "Снопковский" по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 239 УК Украины (загрязнение и порча земель)", - сообщили в прокуратуре.
Установлено, что на этой территории площадью 240 кв.м правонарушители организовали несанкционированную свалку бытового и строительного мусора, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 млн грн.
В настоящее время в зарегистрированном уголовном производстве продолжается досудебное расследование, которое поручено осуществлять следователем Нацполиции области. Согласно действующему законодательству, в случае доказательства вины, злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, в Минприроды заявили, что в Украине есть до 30 тысяч нелегальных свалок.