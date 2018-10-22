В Харьковской области правоохранители обнаружили подпольную мусорную свалку

“Харьковская местная прокуратура № 4 совместно с УЗЭ в области обнаружила несанкционированную свалку недалеко от центра Харькова”, — заявил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, добавив, что мусором завалена часть земель на участке площадью 8 га на территории бывшего завода.

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Указанный участок с 2005 по 2017 год по решению Харьковского городского совета арендовало одно из ООО. Землю горсовет выделил под строительство торгового центра. Однако строительство так и не началось. К тому же предприятие последние четыре года не платило за аренду.

Прокуратура обратилась в суд и разорвала договор аренды. Земля стоимостью более 140 млн грн была возвращена в собственность общины Харькова, под юрисдикцию горсовета.

Как выяснила прокуратура, на коммунальных землях пока обустроена несанкционированная свалка. По данным следствия, при въезде на территорию расположен пропускной пункт и осуществляется незаконный сбор средств с водителей транспортных средств за ввоз мусора. Согласно показаниям свидетелей, за въезд одной машины брали в среднем 100 грн.

Ежедневно, по разным данным, на территорию подпольной свалки заезжали от 40 до 100 автомобилей. Если везти отходы на санкционированные свалки, то это будет стоить в среднем 1,5 тыс. грн. Таким образом, даже при самых скромных подсчетах, бюджет города недополучал от 60 тыс. грн в день.

Также следствием установлено, что на участке работает специализированная грузовая техника (бульдозеры, экскаваторы, тракторы), которая принимает и распределяет мусор по территории, проводит земельные работы. Кроме того, с помощью спецтехники на территории завода разбирают металл, трубы и кирпичные сооружения для их последующей продажи.

На свалке также работают рабочие бригады, которые перебирают и сортируют мусор: отбирают пластик, полиэтилен, стройматериалы и т. д.

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Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 239 УК Украины (самовольное занятие участка и загрязнения земель).

Кроме того, в рамках досудебного расследования будет дана оценка деятельности или бездеятельности должностных лиц Харьковского городского совета, которые были обязаны обеспечить целевое использование земель и не допустить их загрязнения.

Напомним, в Киевской области задержали аграриев за создание птичьего могильника.