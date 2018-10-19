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Трагедия на Грибовичском полигоне: во Львове будут судить чиновника мэрии

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении чиновника Львовского городского совета, подозреваемого в служебной халатности в рамках производства об обвале на Грибовичской свалке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

"Завершено досудебное расследование в отношении начальника Управления жилищного хозяйства Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского (совета, - ред.) по ч.2 ст. 367 УК Украины, который обвиняется в том, что будучи ответственным за работу ЛКП "Збиранка" и уполномоченным на осуществление контроля за деятельностью этого предприятия, не принимал надлежащие меры по обеспечению переслаивания и соответствующего уплотнения наскладованих на полигоне отходов, укрепления откосов полигона и обеспечения его инженерной стойкости, что также обусловило возможность смещения на Грибовичской полигоне ТБО", – говорится в сообщении.

Обвинительный акт направили для рассмотрения по существу в Галицкоий райсуд Львова. Судебное разбирательство продолжается.

Кроме этого, для рассмотрения по существу направили в Жолковский райсуд Львовской области обвинительный акт в уголовном производстве в отношении трех должностных лиц ЛКП "Збиранка": бывшего директора, его заместителя и начальника полигона.

Их подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.236, ч.2 ст.367 УК Украины: "нарушение правил экологической безопасности при эксплуатации сооружений, повлекшее гибель людей" и "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". Судебное разбирательство продолжается.

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Также следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего директора ООО "АВЕ-Львов" по ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 УК Украины. Речь идет о составлени и выдаче заведомо ложных официальных документов, предоставляющих право на возмещение за счет бюджета развития городского бюджета Львова. Также должностному лицу инкриминируют завладение средствами городского бюджета.

"Сумма нанесенного городу ущерба составляет 4 694 525,91 грн. 29.12.2017 обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г. Львов, где в настоящее время идет судебное разбирательство", – уточнили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что продолжается досудебное расследование в уголовном движимы по факту завладения бюджетными средствами, предназначенными на перевозку твердых бытовых отходов другими перевозчиками по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК Украины. В ходе этого производства сейчас проводятся следственные, а именно розыскные, действия и судебная экономическая экспертиза.

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В июле 2016 года в результате выявленных нарушений требований природоохранного законодательства Украины в сфере обращения с отходами на полигоне ТБО возле села Большие Грибовичи прокуратура подала во Львовский окружной админсуд административный иск о признании противоправным бездействия, обязательства к совершению действий.

Постановлениями Львовского окружного админсуда и Львовского апелляционного админсуда было полностью удовлетворено исковое заявление первого заместителя прокурора Львовской области в исполнительный комитет Львовского горсовета, городского головы Львова о признании противоправной бездеятельности и обязательства к совершению действий, связанных с необеспечением закрытия Львовского городского полигона ТБО, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для нового полигона для размещения твердых бытовых отходов города, строительства на ней завода по их переработке и мусоросортировочного комплекса.

Госисполнитель отдела принудительного исполнения решений управления ГИС Главного территориального управления юстиции во Львовской области 30 мая 2017 года принял решение об окончании исполнительных производств в связи с выполнением требований исполнительных документов в полном объеме.

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Напомним, 30 мая 2016 года вблизи села Збиранка во Львовской области на территории полигона ТБО после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, в который попало трое спасателей. 31 мая на свалке нашли тела трех спасателей. После этого на полигоне продолжились работы по поиску работника Львовского коммунального предприятия, который, вероятно, может находится под завалом. Впоследствии поисковые работы приостановили из-за угрозы оползня.

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