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Трагедія на Грибовицькому полігоні: у Львові судитимуть чиновника мерії

Трагедія на Грибовицькому полігоні: у Львові судитимуть чиновника мерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно чиновника Львівської міської ради, підозрюваного у службовій недбалості у рамках провадження про обвал на Грибовицькому сміттєзвалищі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.

"Завершено досудове розслідування стосовно начальника Управління житлового господарства Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської (ради, – ред.) за ч.2 ст. 367 КК України, який обвинувачується в тому, що будучи відповідальним за роботу ЛКП "Збиранка" та уповноваженим на здійснення контролю за діяльністю цього підприємства, не вживав належних заходів щодо забезпечення перешарування та відповідного ущільнення наскладованих на полігоні відходів, укріплення укосів полігону та забезпечення його інженерної стійкості, що також зумовило можливість зсуву на Грибовицькому полігоні ТПВ", – йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт скерували для розгляду по суті до Галицького райсуду Львова. Судовий розгляд триває.

Крім цього, для розгляду по суті скерували у Жовківський райсуд Львівської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно трьох посадовців ЛКП "Збиранка": колишнього директора, його заступника та начальника полігону.

Їх підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.236, ч.2 ст.367 КК України: "порушення правил екологічної безпеки під час експлуатації споруд, яке спричинило загибель людей" і "службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". Судовий розгляд наразі триває.

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Також слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього директора ТзОВ "АВЕ-Львів" за ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України. Йдеться про складення та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, які надають право на відшкодування коштом бюджету розвитку міського бюджету Львова. Також посадовцю інкримінують заволодіння коштами міського бюджету.

"Сума завданих місту збитків становить 4 694 525,91 грн. 29.12.2017 обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Львова, де на даний час триває судовий розгляд", – уточнили в прокуратурі.

У відомстві додали, що триває досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом заволодіння бюджетними коштами, призначеними на перевезення твердих побутових відходів іншими перевізниками, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. У ході цього провадження зараз проводяться слідчі, а саме розшукові, дії та судова економічна експертиза.

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У липні 2016 року внаслідок виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства України у сфері поводження з відходами на полігоні ТПВ біля села Великі Грибовичі прокуратура подала до Львівського окружного адмінсуду адміністративний позов про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання до вчинення дій.

Постановами Львівського окружного адмінсуду та Львівського апеляційного адмінсуду було повністю задоволено позовну заяву першого заступника прокурора Львівської області до виконавчого комітету Львівської міськради, міського голови Львова про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання до вчинення дій, пов’язаних із незабезпеченням закриття Львівського міського полігону ТПВ, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону для розміщення твердих побутових відходів міста, будівництва на ній заводу з їх переробки та сміттєсортувального комплексу.

Держвиконавець відділу примусового виконання рішень Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Львівській області 30 травня 2017 року прийняв рішення про закінчення виконавчих проваджень у зв'язку із виконанням вимог виконавчих документів у повному обсязі.

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Нагадаємо, 30 травня 2016 року поблизу села Збиранка на Львівщині на території полігону ТПВ після завершення гасіння пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапило троє рятувальників. 31 травня на сміттєзвалищі знайшли тіла трьох рятувальників. Після цього на полігоні продовжилися роботи з пошуку працівника львівського комунального підприємства, який, ймовірно, може знаходиться під завалом. Згодом пошукові роботи призупинили через загрозу зсуву.

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