Мужчину будут судить за самовольную застройку Азовского побережья
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении мужчины за самовольное забудовування Азовского побережья. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
Так, было завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины - самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.
По данным следствия, в 2010 году мужчина получил в долгосрочное временное пользование земельный лесной участок площадью 0,004 га, расположенный на морском побережье в Мангушском районе Донецкой области.
"Однако, действуя в нарушение требований Лесного Кодекса Украины, Земельного кодекса Украины и Закона Украины "О планировании и застройке территорий", землепользователь самовольно, без определения границ земельного участка и получения специальных разрешений на строительство, возвел двухэтажное сооружение, которое, согласно заключению судебно строительной экспертизы, относится к недвижимому имуществу", - говорится в сообщении.
Сейчас обвинительный акт в отношении правонарушителя направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за такое преступление - штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Харьковской области обнаружили подпольный мусорный полигон на земельном участке, год назад вернула общине города.