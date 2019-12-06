Из-под завалов в колледже в Одессе вытащили еще одно тело

"Только что правоохранители достали из-под завалов на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека. Это женщина. Ее личность устанавливается. По состоянию на сейчас (6 декабря, 15:30) всего в результате пожара погибли три человека, поиски еще 12-ти продолжаются", - заявили в полиции.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.