З-під завалів у коледжі в Одесі витягли ще одне тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кількість загиблих у пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу збільшилася - з-під завалів витягли ще одне тіло загиблої людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
"Щойно правоохоронці дістали з-під завалів будівлі на вулиці Троїцькій обгоріле тіло ще однієї людини. Це жінка. Її особа встановлюється. Станом на зараз (6 грудня, 15:30) усього внаслідок пожежі загинуло троє людей, пошуки ще 12-ти тривають", - заявили у поліції.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.