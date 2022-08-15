Из-под белгорода сообщают о неудачном запуске ракеты: упала прямо в село
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Белгородский паблик сообщает, что ночью был неудачный запуск ракеты в районе села Веселая Лопань в рф, пишет УНН.
Цитата
"Читатели с мест сообщают, что был неудачный запуск ракеты в районе села Веселая Лопань. Ракета упала прямо в село, у многих людей выбиты окна, по первой информации есть пострадавшие", - говорится в сообщении Telegram-канала "Белгородский информатор".
Дополнение
Из района белгорода обстреливают Харьков.
Так, ночью 15 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле города. Рашисты попали на территорию одного из предприятий в Слободском районе Харькова.