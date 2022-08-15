Из-под белгорода сообщают о неудачном запуске ракеты: упала прямо в село

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"Читатели с мест сообщают, что был неудачный запуск ракеты в районе села Веселая Лопань. Ракета упала прямо в село, у многих людей выбиты окна, по первой информации есть пострадавшие", - говорится в сообщении Telegram-канала "Белгородский информатор".

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Из района белгорода обстреливают Харьков.

Так, ночью 15 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле города. Рашисты попали на территорию одного из предприятий в Слободском районе Харькова.