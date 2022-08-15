З-під бєлгорода повідомляють про невдалий запуск ракети: впала прямо в село

Цитата

"Читачі з місць повідомляють, що невдалий запуск ракети в районі села Весела Лопань. Ракета впала прямо в село, у багатьох людей вибито вікна, за першою інформацією є постраждалі", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Белгородский осведомитель".

Доповнення

З району бєлгорода обстрілюють Харків.

Так, уночі 15 серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста. Рашисти влучили на територію одного з підприємств у Слобідському районі Харкова.