З-під бєлгорода повідомляють про невдалий запуск ракети: впала прямо в село
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Бєлгородський паблік повідомляє, що вночі був невдалий запуск ракети в районі села Весела Лопань у рф, пише УНН.
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"Читачі з місць повідомляють, що невдалий запуск ракети в районі села Весела Лопань. Ракета впала прямо в село, у багатьох людей вибито вікна, за першою інформацією є постраждалі", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Белгородский осведомитель".
Доповнення
З району бєлгорода обстрілюють Харків.
Так, уночі 15 серпня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста. Рашисти влучили на територію одного з підприємств у Слобідському районі Харкова.