Окупанти обстріляли Слобідський район Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста. Рашисти влучили на територію одного з підприємств у Слобідському районі Харкова. Про це інформує УНН.
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"Вночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Потрапляння на територію одного із підприємств міста", - йдеться у повідомленні.
Інформації про загиблих чи поранених немає.
Нагадаємо
Як повідомлялося раніше, щонайменше 12 вибухів пролунали у Харкові та області після оголошення повітряної тривоги.