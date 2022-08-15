Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле города. Рашисты попали на территорию одного из предприятий в Слободском районе Харькова. Об этом информирует УНН.
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"Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города", - говорится в сообщении.
Информации о погибших или раненых нет.
Напомним
Как сообщалось ранее, по меньшей мере 12 взрывов прогремели в Харькове и области после объявления воздушной тревоги.