Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова

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"Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города", - говорится в сообщении.

Информации о погибших или раненых нет.

Напомним

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 12 взрывов прогремели в Харькове и области после объявления воздушной тревоги.