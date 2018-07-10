Из пещеры в Таиланде эвакуировали всех детей и их тренера

"90 дайверов со всего мира, лучшие из лучших, пытались спасти этих мальчиков в такой короткий промежуток времени. Потребовалось три дня, чтобы вывести всех 12 мальчиков и их 25-летнего тренера из пещеры", - говорится в сообщении.



Напомним, первые анализы крови показали признаки наличия инфекции у всех детей, эвакуированных из пещеры Кхао Луанг в Таиланде. Каждому спасенному придется пробыть под присмотром медиков в течение недели.



Как сообщал УНН, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовала операцию по спасению застрявших в пещере людей.



