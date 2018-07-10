З печери в Таїланді евакуювали всіх дітей і їх тренера

"90 дайверів з усього світу, кращі з кращих, намагалися врятувати цих хлопчиків в такий короткий проміжок часу. Знадобилося три дні, щоб вивести всых 12 хлопчиків і їх 25-річного тренера з печери", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, перші аналізи крові показали ознаки наявності інфекції у всіх дітей, евакуйованих з печери Кхао Луанг в Таїланді. Кожному врятованому доведеться пробути під наглядом медиків протягом тижня.



Як повідомляв УНН, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв'язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років і їх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих в печері людей.



