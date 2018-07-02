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В Таиланде нашли футбольную команду, которая исчезла в пещере

В Таиланде нашли футбольную команду, которая исчезла в пещере

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В Таиланде нашли живыми всех 12 детей-футболистов, которые несколько дней назад исчезли в пещере. Как сообщает ВВС все они сейчас находятся в безопасности, передает УНН.

Пока подростков не достали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все пропавшие живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду.

В ближайшее время к подросткам и их тренеру отправятся водолазы и врачи, чтобы выяснить, готовы ли они к транспортировке из пещеры.

Как отмечается, спасатели с самого начала надеялись, что ребята найдут безопасный подземный тайник во время наводнения в пещере Тхам Луанг Нанг Нон.

К поисковой операции привлекли более тысячи человек, в том числе, военных подводников из Таиланда и США, четырех лучших британских пещерных дайверов, разнообразную технику, в частности дроны.

Аквалангистам приходилось работать в крайне сложных условиях: они не имели возможности продвигаться слишком далеко по затопленным проходам, поскольку рисковали остаться без воздуха.

Кроме того, работа осложнялась почти полным отсутствием видимости: потоки воды несли с собой по темным тоннелям грязь и камни. Невозможно было что-то разглядеть на расстоянии вытянутой руки.

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Дайверы сравнивали свои погружения с заплывом в бассейне с холодным кофе.

Мощным промышленным насосам, установленным для откачки воды из пещеры, пришлось бороться с непрерывной ливнем. Когда в четверг вход в пещеры снова затопило, насосы остановили.

Поисковые службы также надеялись, что с помощью техники удастся пробурить в пещеру новый вход и добраться к детям.

Однако покрытые джунглями глинистые склоны горы не позволили тяжелой технике развернуться, а скальная порода грозила обрушиться при бурении, поэтому ничего не получилось.

В поисках возможных новых входов над пещерным комплексом летали оснащенные тепловыми камерами дроны, а подводные работы исследовали затопленные ходы и передавали информацию об уровне воды и состояние пещер.

Собаки также исследовали территорию над пещерой в поисках новых входов, пытаясь взять след по запаху: им давали понюхать личные вещи детей, сообщает AFP.

В итоге, усилия спасателей увенчались успехом - детей нашли в нескольких километрах от входа в пещеру.

Напомним, 12 ребят из футбольной команды в возрасте 11-16 лет пошли с тренером на экскурсию в пещеру в северной части Таиланда 23 июня. Из-за дождей вход в пещеру затопило, и группа оказалась отрезанной водой от внешнего мира. Их велосипеды нашли у входа в пещеру, власти начали спасательную операцию.

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