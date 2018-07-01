Зникнення футбольної команди в Таїланді: пошуки тривають уже тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Ще одна група китайських рятувальників сьогодні прибула до місця пошуків зниклої в печері юнацької футбольної команди на території провінції Чиенграй в Таїланді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Згідно з наявною інформацією, п'ять представників пекінського рятувального центру Green boat нададуть таїландській стороні допомогу в рятувальних роботах.
23 червня 12 футболістів-юніорів і тренер пропали після того, як вирушили "в експедицію" по печері на території одного з національних парків Таїланду. У пошуках футбольної команди бере участь велика кількість груп рятувальників з Таїланду і ряду інших країн.
Оскільки в даному регіоні безперервно йдуть дощі, багато ділянок печери затоплені дощовою водою, в якій накопичується бруд і видимість вкрай низька. Пошуково-рятувальні роботи раніше кілька разів переривалися, зниклі люди до сих пір не знайдені.
Згідно з повідомленнями, загальна протяжність даної гірської печери перевищує 10 км, це - четверта за довжиною печера Таїланду. Вона до цих пір не була ніким повністю пройдена в силу складності її топографії.