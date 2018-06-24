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В Таиланде пропал тренер и его футбольная команда

В Таиланде пропал тренер и его футбольная команда

Киев  •  УНН

 • 10351 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Таиланде 11 футболистов и их тренер исчезли в пещере Кхао Луанг, расположенной в провинции Чианграй на севере страны, в национальном заповеднике в населенном пункте Понг Пха и известной своими сталактитами и сталагмитами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bangkok Post.

Сегодня, 24 июня, сотрудники парка нашли мотоцикл и 11 велосипедов, которые были оставлены у входа в пещеру вместе с рюкзаками, футбольными бутсами и другим спортивным оборудованием, которое лежало в корзинах.

Представитель местного футбольного клуба подтвердил, что эти вещи принадлежат 11 игрокам и тренеру их команды, а несколько свидетелей проинформировали правоохранителей о том, что видели, как тренер и футболисты вошли в пещеру.

Сотрудники парка прошли три километра вглубь пещеры, но никого не нашли и вынуждены были прекратить поиски из-за сильного дождя.

Предполагается, что футболисты и тренер все еще внутри, поєтому спасательную операцию намерены продолжить.

Как сообщал УНН, в Индонезии на озере Тоба произошла авария парома. Один человек погиб, 190 пропали без вести.

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