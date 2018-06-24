В Таиланде пропал тренер и его футбольная команда

Сегодня, 24 июня, сотрудники парка нашли мотоцикл и 11 велосипедов, которые были оставлены у входа в пещеру вместе с рюкзаками, футбольными бутсами и другим спортивным оборудованием, которое лежало в корзинах.

Представитель местного футбольного клуба подтвердил, что эти вещи принадлежат 11 игрокам и тренеру их команды, а несколько свидетелей проинформировали правоохранителей о том, что видели, как тренер и футболисты вошли в пещеру.

Сотрудники парка прошли три километра вглубь пещеры, но никого не нашли и вынуждены были прекратить поиски из-за сильного дождя.

Предполагается, что футболисты и тренер все еще внутри, поєтому спасательную операцию намерены продолжить.



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