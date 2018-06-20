Аварія порома в Індонезії: майже 200 пасажирів зникли безвісти

Ця кількість пасажирів втричі перевищує дозволену ліцензією.



Поки тільки 18 чоловік знайшли живими. Це сталося ще в перші кілька годин після трагедії. Рятувальники в Індонезії знайшли і витягнули з води три тіла.

За словами рятувальників, більшість людей опинилися в пастці всередині судна.



Пошук продовжується.



Нагадаємо, в Індонезії на озері Тоба вчора сталася аварія порома. Одна людина загинула, 128 зникли безвісти.