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Аварія порома в Індонезії: майже 200 пасажирів зникли безвісти

Київ • УНН

 • 17470 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. В Індонезії на озері Тоба сталася аварія порома. Одна людина загинула, 190 зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Ця кількість пасажирів втричі перевищує дозволену ліцензією.

Поки тільки 18 чоловік знайшли живими. Це сталося ще в перші кілька годин після трагедії. Рятувальники в Індонезії знайшли і витягнули з води три тіла.

За словами рятувальників, більшість людей опинилися в пастці всередині судна.

Пошук продовжується.

Нагадаємо, в Індонезії на озері Тоба вчора сталася аварія порома. Одна людина загинула, 128 зникли безвісти.

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