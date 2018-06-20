Аварія порома в Індонезії: майже 200 пасажирів зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В Індонезії на озері Тоба сталася аварія порома. Одна людина загинула, 190 зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Ця кількість пасажирів втричі перевищує дозволену ліцензією.
Поки тільки 18 чоловік знайшли живими. Це сталося ще в перші кілька годин після трагедії. Рятувальники в Індонезії знайшли і витягнули з води три тіла.
За словами рятувальників, більшість людей опинилися в пастці всередині судна.
Пошук продовжується.
Нагадаємо, в Індонезії на озері Тоба вчора сталася аварія порома. Одна людина загинула, 128 зникли безвісти.