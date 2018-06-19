Аварія порома в Індонезії: є загиблий, десятки зниклих безвісти

Відзначається, що в результаті інциденту вдалося врятувати 18 осіб.

У повідомленні також сказано, що в пошуковій операції беруть участь 100 рятувальників, їх робота ускладнюється поганою погодою.



Раніше влада провінції повідомили про те, що на борту порома знаходилися не менше вісімдесяти пасажирів.



Як повідомляв УНН, число жертв, що перекинувся порома на річці Годавари (Годи) на півдні Індії досягло 12.