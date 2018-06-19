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Аварія порома в Індонезії: є загиблий, десятки зниклих безвісти

Київ • УНН

 • 13164 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. В Індонезії на озері Тоба сталася аварія порома. Одна людина загинула, 128 зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Відзначається, що в результаті інциденту вдалося врятувати 18 осіб.

У повідомленні також сказано, що в пошуковій операції беруть участь 100 рятувальників, їх робота ускладнюється поганою погодою.

Раніше влада провінції повідомили про те, що на борту порома знаходилися не менше вісімдесяти пасажирів.

Як повідомляв УНН, число жертв, що перекинувся порома на річці Годавари (Годи) на півдні Індії досягло 12.

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