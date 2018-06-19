Крушение парома в Индонезии: есть погибший, десятки пропавших без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Индонезии на озере Тоба произошло крушение парома. Один человек погиб, 128 пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в результате инцидента удалось спасти 18 человек.
В сообщении так же говорится, что в поисковой операции участвуют 100 спасателей, их работа осложняется плохой погодой.
Ранее власти провинции сообщили о том, что на борту парома находились не менее восьмидесяти пассажиров.
Как сообщал УНН, число жертв перевернувшегося парома на реке Годавари (Годи) на юге Индии достигло 12.