Крушение парома в Индонезии: есть погибший, десятки пропавших без вести

Отмечается, что в результате инцидента удалось спасти 18 человек.

В сообщении так же говорится, что в поисковой операции участвуют 100 спасателей, их работа осложняется плохой погодой.



Ранее власти провинции сообщили о том, что на борту парома находились не менее восьмидесяти пассажиров.



Как сообщал УНН, число жертв перевернувшегося парома на реке Годавари (Годи) на юге Индии достигло 12.