Авария парома в Индонезии: почти 200 пассажиров пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Индонезии на озере Тоба произошла авария парома. Один человек погиб, 190 пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Это количество пассажиров втрое превышает разрешенную лицензии.
Пока только 18 человек нашли живыми. Это произошло еще в первые несколько часов после трагедии. Спасатели в Индонезии нашли и извлекли из воды три тела.
По словам спасателей, большинство людей оказались в ловушке внутри судна.
Поиск продолжается.
Напомним, в Индонезии на озере Тоба вчера произошла авария парома. Один человек погиб, 128 пропали без вести.