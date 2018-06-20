Авария парома в Индонезии: почти 200 пассажиров пропали без вести

Это количество пассажиров втрое превышает разрешенную лицензии.



Пока только 18 человек нашли живыми. Это произошло еще в первые несколько часов после трагедии. Спасатели в Индонезии нашли и извлекли из воды три тела.

По словам спасателей, большинство людей оказались в ловушке внутри судна.



Поиск продолжается.



Напомним, в Индонезии на озере Тоба вчера произошла авария парома. Один человек погиб, 128 пропали без вести.