У Таїланді зник тренер та його футбольна команда
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Таїланді 11 футболістів і їхній тренер зникли в печері Кхао Луанг, яка розташована в провінції Чіанграй на півночі країни, в національному заповіднику у населеному пункті Понг Пха і відома своїми сталактитами і сталагмітами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bangkok Post.
Сьогодні, 24 червня, співробітники парку знайшли мотоцикл і 11 велосипедів, які були залишені біля входу в печеру разом з рюкзаками, футбольними бутсами та іншим спортивним обладнанням, що лежало в кошиках.
Представник місцевого футбольного клубу підтвердив, що ці речі належать 11 гравцям і тренеру їхньої команди, а декілька свідків проінформували правоохоронців про те,що бачили, як тренер і футболісти увійшли в печеру.
Співробітники парку пройшли три кілометри вглиб печери, але нікого не знайшли та змушені були припинити пошуки через сильний дощ.
Припускається, що футболісти і тренер все ще всередині, тому рятувальну операцію мають намір продовжити.
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