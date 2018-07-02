У Таїланді знайшли футбольну команду, яка зникла в печері

Поки що підлітків не дістали з печери. Рятувальники зазначають, що знайшли їх і переконалися, що всі зниклі живі. Для їхнього визволення з печер відкачують воду.

Найближчим часом до підлітків та їхнього тренера вирушать водолази та лікарі, аби з'ясувати, чи готові вони до транспортування з печери.

Як зазначається, рятувальники з самого початку сподівалися, що хлопці знайдуть безпечну підземну схованку під час повені в печері Тхам Луанг Нанг Нон.

До пошукової операції залучили понад тисячу людей, зокрема, військових підводників з Таїланду та США, чотирьох кращих британських печерних дайверів, різноманітну техніку, зокрема дрони.

Аквалангістам доводилося працювати у вкрай скрутних умовах: вони не мали можливості просуватися занадто далеко по затоплених проходах, оскільки ризикували залишитися без повітря.

Крім того, робота ускладнювалася майже повною відсутністю видимості: потоки води несли з собою по темних тунелях багнюку та каміння. Неможливо було щось розгледіти на відстані витягнутої руки.

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Дайвери порівнювали свої занурення з запливом у басейні з холодною кавою.

Потужним промисловим насосам, встановленим для відкачування води з печери, довелося боротися з безперервною зливою. Коли в четвер вхід в печери знову затопило, насоси зупинили.

Пошукові служби також сподівалися, що за допомогою техніки вдасться пробурити в печеру новий вхід і дістатися до дітей.

Однак вкриті джунглями глинисті схили гори не дозволили важкій техніці розвернутися, а скельна порода загрожувала обрушитися при бурінні, тому нічого не вийшло.

У пошуках можливих нових входів над печерним комплексом літали оснащені тепловими камерами дрони, а підводні роботи досліджували затоплені ходи і передавали інформацію про рівень води та стан печер.

Собаки також досліджували територію над печерою в пошуках нових входів, намагаючись взяти слід за запахом: їм давали понюхати особисті речі дітей, повідомляє AFP.

У підсумку, зусилля рятувальників увінчалися успіхом - дітей знайшли на відстані кількох кілометрів від входу в печеру.

Нагадаємо, 12 хлопців з футбольної команди у віці 11-16 років пішли з тренером на екскурсію до печери в північній частині Таїланду 23 червня. Через дощі вхід до печери затопило, і група виявилася відрізаною водою від зовнішнього світу. Їхні велосипеди знайшли біля входу до печери, влада почала рятувальну операцію.