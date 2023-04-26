Из оккупированного Севастополя сообщили о взрыве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В центральной части Севастополя во временно оккупированном Крыму сегодня слышали взрыв, сообщает "Крым.Реалии", пишет УНН.
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"В центральной части Севастополя был слышен взрыв несколько минут назад. Он был похожим на отдаленный артиллерийский выстрел", - сообщает издание.
Напомним
россия усилила защиту бухты в Севастополе оккупированного Крыма не менее чем 6 слоями физических барьеров, катерами и дельфинами.
Перед этим в Севастополе ночью прогремели взрывы. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя развожаев заявил, что черноморский флот россии якобы отражал "атаку надводных беспилотников".