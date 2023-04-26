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З окупованого Севастополя повідомили про вибух

З окупованого Севастополя повідомили про вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У центральній частині Севастополя в тимчасово окупованому Криму сьогодні чули вибух, повідомляє "Крим.Реалії", пише УНН.

Цитата

"У центральній частині Севастополя було чути вибух кілька хвилин тому. Він був схожим на віддалений артилерійський постріл", - повідомляє видання.

Нагадаємо

росія посилила захист бухти в Севастополі окупованого Криму не менше ніж 6 шарами фізичних бар'єрів, катерами та дельфінами.

Перед цим у Севастополі вночі пролунали вибухи. Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя развожаєв заявив, що чорноморський флот росії нібито відбивав "атаку надводних безпілотників".

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