З окупованого Севастополя повідомили про вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У центральній частині Севастополя в тимчасово окупованому Криму сьогодні чули вибух, повідомляє "Крим.Реалії", пише УНН.
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"У центральній частині Севастополя було чути вибух кілька хвилин тому. Він був схожим на віддалений артилерійський постріл", - повідомляє видання.
Нагадаємо
росія посилила захист бухти в Севастополі окупованого Криму не менше ніж 6 шарами фізичних бар'єрів, катерами та дельфінами.
Перед цим у Севастополі вночі пролунали вибухи. Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя развожаєв заявив, що чорноморський флот росії нібито відбивав "атаку надводних безпілотників".