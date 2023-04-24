рф посилила захист бухти в Севастополі ешелонами оборони та катерами - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. росія посилила захист бухти в Севастополі окупованого Криму не менше ніж 6 шарами фізичних бар'єрів, катерами та дельфінами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Naval News.
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«росія робить масштабні зусилля щодо посилення захисту гавані від атак. Вхід до Севастопольської бухти тепер захищений не менш як 6 шарами фізичних бар'єрів. Це на додаток до патрульних катерів, вертолітних патрулів, дельфінів, які працюють проти дайверів і вогневих точок», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що аналіз радіолокаційних супутникових знімків показує, що понтонні баржі почали розміщуватись у період з 3 по 9 квітня і з того часу їх кількість збільшилася. Тепер вони з обох боків входу до бухти.
Доповнення
У тимчасово окупованому місті Севастополь вночі пролунали вибухи. Призначений росії так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розводов повідомив, що чорноморський флот росії "відбиває атаку надводних безпілотників".
Спікер Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат, коментуючи повідомлення російських окупантів про атаку "надводних безпілотників" у Севастополі, заявив, що подібні цілі важко збивати.