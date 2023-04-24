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рф усилила защиту бухты в Севастополе эшелонами обороны и катерами – СМИ

Киев • УНН

 • 309574 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. россия усилила защиту бухты в Севастополе оккупированного Крыма не менее чем 6 слоями физических барьеров, катерами и дельфинами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Naval News.

Цитата

«россия предпринимает масштабные усилия по усилению защиты гавани от атак. Вход в Севастопольскую бухту теперь защищен не менее чем 6 слоями физических барьеров. Это в добавок к патрульным катерам, вертолетным патрулям, дельфинам работающим против дайвером и огневым точкам», - говориться в сообщении.

Отмечается, что анализ радиолокационных спутниковых снимков показывает, что понтонные баржи начали размещаться в период с 3 по 9 апреля и с тех пор их количество увеличилось. Теперь они по обеим сторонам входа в бухту.

Дополнение

Во временно оккупированном городе Севастополь ночью прогремели взрывы. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев сообщил, что черноморский флот рф "отражает атаку надводных беспилотников".

Спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат, комментируя сообщения российских оккупантов об атаке "надводных беспилотников" в Севастополе заявил, что подобные цели трудно сбивать.

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