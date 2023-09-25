Из оккупированного Крыма запустили несколько групп ударных БпЛА "Shahed"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Воздушных силах Украины заявили о запуске нескольких групп вражеских ударных БпЛА "Shahed" из Чауды, Крым, передает УНН.
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"Зафиксирован запуск нескольких групп вражеских ударных БпЛА "Shahed" из Чауды, Крым. Ориентировочное время вхождения в подконтрольное воздушное пространство Украины – около 22.00", - говорится в сообщении.
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В Воздушных силах призвали следить за сообщениями и при объявлении воздушной тревоги – направляться в укрытие.
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