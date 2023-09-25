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З окупованого Криму запустили кілька груп ударних БпЛА "Shahed"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Повітряних силах України заявили про запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА "Shahed" з Чауди, Крим, передає УНН.

Цитата

"Зафіксовано запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА "Shahed" з Чауди, Крим. Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України – близько 22.00", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У Повітряних силах закликали слідкувати за повідомленнями і при оголошенні повітряної тривоги – прямувати в укриття.

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