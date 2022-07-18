С Одесской области сообщают о сильном взрыве: официальной информации пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Теlegram-паблики и пользователи социальных сетей сообщают о взрывах в Одесской области, пишет УНН.
Детали
В Одесской области объявлена воздушная тревога. В соцсетях сообщают о сильном взрыве.
При этом народный депутат из Одесской области Алексей Гончаренко в Telegram также отметил: "Взрывы в Одесской области! Поднимается дым. Уточняю информацию".
Официальной и более подробной информации пока нет.
Дополнение
16 июля оккупанты ударили по Одессе из авиации, Ту-95, с территории рф скорее всего ракетой Х-101.