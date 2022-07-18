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13:08 • 2590 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 23869 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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С Одесской области сообщают о сильном взрыве: официальной информации пока нет

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Теlegram-паблики и пользователи социальных сетей сообщают о взрывах в Одесской области, пишет УНН.

Детали

В Одесской области объявлена воздушная тревога. В соцсетях сообщают о сильном взрыве. 

При этом народный депутат из Одесской области Алексей Гончаренко в Telegram также отметил: "Взрывы в Одесской области! Поднимается дым. Уточняю информацию".

Официальной и более подробной информации пока нет.

Дополнение

16 июля оккупанты ударили по Одессе из авиации, Ту-95, с территории рф скорее всего ракетой Х-101.

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