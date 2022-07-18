З Одещини повідомляють про сильний вибух: офіційної інформації наразі немає

Деталі

В Одеській області оголошена повітряна тривога. У соцмережах повідомляють про сильний вибух.

При цьому народний депутат з Одещини Олексій Гончаренко у Telegram також зазначив: "Вибухи в Одеській області! Підіймається дим. Уточнюю інформацію".

Офіційної та більш детальної інформації наразі немає.

Доповнення

16 липня окупанти вдарили по Одесі з авіації, Ту-95, з території рф швидше за все ракетою Х-101.