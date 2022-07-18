З Одещини повідомляють про сильний вибух: офіційної інформації наразі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Теlegram-пабліки та користувачі соціальних мереж повідомляють про вибухи в Одеській області, пише УНН.
Деталі
В Одеській області оголошена повітряна тривога. У соцмережах повідомляють про сильний вибух.
При цьому народний депутат з Одещини Олексій Гончаренко у Telegram також зазначив: "Вибухи в Одеській області! Підіймається дим. Уточнюю інформацію".
Офіційної та більш детальної інформації наразі немає.
Доповнення
16 липня окупанти вдарили по Одесі з авіації, Ту-95, з території рф швидше за все ракетою Х-101.