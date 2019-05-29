Из Германии в Венгрию и Румынию направляется большой конвой армии США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Конвой американских военных и техники въехал на территорию Чехии из Германии через пограничный пункт Розвадов. Конвой насчитывает около 900 воинов и около 400 единиц техники, включая бронетранспортерами Stryker и Humvee. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как заявило Министерство обороны Чехии, целью передвижений подразделений, которые начались 25 мая, является участие в военных учениях Breakthrough, Szentes Axe и Saber Guardian 2019.
В четверг, 30 мая, конвой должен покинуть Чехию в направлении Венгрии и Румынии.
Чтобы не препятствовать в движении транспорта, конвой разделен на несколько блоков и передвигается чешскими дорогами преимущественно вечером и ночью.
О передвижении американских подразделений чешскими территориями информирует Минобороны Чехии, а также военная полиция и полиция Чехии, которые гарантируют порядок и безопасность передвижения подразделений.
Напомним, на военном полигоне вблизи города Дравско-Поморское на севере Польши провели масштабные американо-польские военные учения . Участие в подготовках берут 1,5 тысячи солдат США и около 700 единиц военной техники.