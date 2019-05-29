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Актуальное
Из Германии в Венгрию и Румынию направляется большой конвой армии США

Из Германии в Венгрию и Румынию направляется большой конвой армии США

Киев  •  УНН

 • 14684 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Конвой американских военных и техники въехал на территорию Чехии из Германии через пограничный пункт Розвадов. Конвой насчитывает около 900 воинов и около 400 единиц техники, включая бронетранспортерами Stryker и Humvee. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как заявило Министерство обороны Чехии, целью передвижений подразделений, которые начались 25 мая, является участие в военных учениях Breakthrough, Szentes Axe и Saber Guardian 2019.

В четверг, 30 мая, конвой должен покинуть Чехию в направлении Венгрии и Румынии.

Чтобы не препятствовать в движении транспорта, конвой разделен на несколько блоков и передвигается чешскими дорогами преимущественно вечером и ночью.

О передвижении американских подразделений чешскими территориями информирует Минобороны Чехии, а также военная полиция и полиция Чехии, которые гарантируют порядок и безопасность передвижения подразделений.

Напомним, на военном полигоне вблизи города Дравско-Поморское на севере Польши провели масштабные американо-польские военные учения . Участие в подготовках берут 1,5 тысячи солдат США и около 700 единиц военной техники.

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