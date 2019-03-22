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MIM-104 Patriot

Польща і США розпочали масштабні військові навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. На військовому полігоні поблизу міста Дравсько-Поморське на півночі Польщі стартували масштабні американсько-польські військові навчання. Участь у вишколах беруть 1,5 тисячі солдатів США та близько 700 одиниць військової техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Польща і США розпочали масштабні військові навчання

Згідно з інформацією видання, участь у навчаннях бере американська бронетанкова частина з Техасу. Маневри на військовому полігоні стартували напередодні. Під час вишколів солдати сухопутних військ перевірять і поліпшать навички перегрупування, розгортання у надзвичайних ситуаціях, а також перевезення важкої техніки на великі відстані.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що це перші в Європі навчання підрозділів армії США такого великого масштабу.

Загалом до Дравська-Поморського прибуло 1,5 тисячі американських солдатів та 700 одиниць важкої техніки. На дравському полігоні спільно з американськими військовими вишколи проходять військові польської 12-ї механізованої дивізії та 11-ї бронетанкової дивізії.

Маневри триватимуть декілька тижнів.

За словами міністра Блащака, присутність такої великої кількості солдатів армії США - це доказ того, наскільки серйозно Польща і Сполучені Штати ставляться до питання зміцнення східного флангу НАТО.

"Це доказ справжньої участі сил Сполучених Штатів у гарантуванні безпеки на східному фланзі НАТО. Дуже важливо, аби польські та американські солдати якомога ліпше розуміли одне одного, щоб спільно дати відсіч супротивнику", - підкреслив він.

Очільник оборонного відомства нагадав, що постійно тривають активні перемовини на тему додаткового збільшення присутності військ США у Польщі.

Як зазначили у виданні, нині у Польщі на ротаційній основі перебувають американські солдати з бригадної бронетанкової бойової групи (Armored Brigade Combat Team). Вони перебувають у частинах в Жаґані, Свєнтошові, Сквєжині та Болєславці. Кожні дев'ять місяців відбувається ротація американських сил.

Раніше УНН повідомляв, що на початку тижня у Грузії почалися масштабні навчання НАТО.

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