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Польша и США начали масштабные военные учения

Киев • УНН

 • 11805 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. На военном полигоне вблизи города Дравско-Поморское на севере Польши стартовали масштабные американо-польские военные учения. Участие в учениях берут 1,5 тысячи солдат США и около 700 единиц военной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Польша и США начали масштабные военные учения

Согласно информации издания, участие в учениях принимает американская бронетанковая часть из Техаса. Маневры на военном полигоне стартовали накануне. Во время учений солдаты сухопутных войск проверят и улучшат навыки перегруппировки, развертывание в чрезвычайных ситуациях, а также перевозки тяжелой техники на большие расстояния.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что это первые в Европе учения подразделений армии США такого большого масштаба.

Всего в Дравской-Поморского прибыло 1,5 тысячи американских солдат и 700 единиц тяжелой техники. На дравском полигоне совместно с американскими военными в учениях принимают участие военные польской 12-й механизированной дивизии и 11-й бронетанковой дивизии.

Маневры продлятся несколько недель.

По словам министра Блащака, присутствие такого большого количества солдат армии США - это доказательство того, насколько серьезно Польша и Соединенные Штаты относятся к вопросу укрепления восточного фланга НАТО.

"Это доказательство действительного участия сил США в обеспечении безопасности на восточном фланге НАТО. Очень важно, чтобы польские и американские солдаты как можно лучше понимали друг друга, чтобы совместно дать отпор противнику", - подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства напомнил, что постоянно идут активные переговоры на тему дополнительного увеличения присутствия войск США в Польше.

Как отметили в издании, в настоящее время в Польше на ротационной основе находятся американские солдаты с бригадной бронетанковой боевой группы (Armored Brigade Combat Team). Они находятся в частях в Жагане, Свентошуве, Сквежине и Болеславце. Каждые девять месяцев происходит ротация американских сил.

Ранее УНН сообщал, что в начале недели в Грузии начались масштабные учения НАТО.

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