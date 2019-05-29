З Німеччини в Угорщину і Румунію прямує великий конвой армії США

КИЇВ. 29 травня. УНН. Конвой американських військових і техніки в’їхав на територію Чехії з Німеччини через прикордонний пункт Розвадов. Конвой налічує близько 900 вояків і приблизно 400 одиниць техніки, включно з бронетранспортерами Stryker і Humvee. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".