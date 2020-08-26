С НБУ уволился заместитель Шевченко

"Совет Национального банка на заседании 26 августа уволил Романа Борисенко с должности заместителя председателя Национального банка Украины с 28 августа 2020 года. На этой должности он отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роман Борисенко подал председателю Национального банка Кириллу Шевченко соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию.

"... Мы благодарны Роману Борисенко за его лидерскую позицию в этом направлении в течение последних четырех лет. В дальнейшем мы будем продолжать политику совершенствования всех внутренних процессов украинского центробанка, особенно в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности, чтобы закрепить качественные достижения и усилить нашу институциональную независимость", - отметил Шевченко.

Напомним, новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отверг опасения по поводу того, что его назначение повышает риск государственного вмешательства в денежно-кредитную политику Украины.