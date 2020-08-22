Шевченко прокоментував ризики впливу на незалежність НБУ

“Якщо ви не готові захищати незалежність і політику центрального банку, вам не слід займати цей пост ... Я подумав про це, перш ніж прийняти пропозицію, і зрозумів, що готовий”, — сказав він в інтерв’ю агентству.

Раптовий відхід попередника Шевченко Якова Смолія через “систематичного політичного тиску” викликав у інвесторів побоювання з приводу нападу на банк, який став одним з найбільш шанованих інститутів України після Революції Гідності 2014 року, пише агентство.

Відзначається, що ознаки ослаблення незалежності НБУ можуть поставити під загрозу кредитну програму Міжнародного валютного фонду на 5 мільярдів доларів, а також мільярди доларів у вигляді двосторонньої допомоги держав.

У той же час, згідно з автором статті, в Україні майже не спостерігається відхилень у політиці з тих пір, як в середині липня парламент затвердив Шевченка на посаду голови центрбанк: гривня лише трохи ослабла по відношенню до долара, і банк залишив відсоткові ставки без змін.

“Я не бачив жодного заклику від кабінету міністрів або особисто від президента про те, що ставку слід довести до певного рівня”, — сказав Шевченко.

Наступне засідання з грошово-кредитної політику 3 вересня буде красномовним, так як воно буде першим при оновленому раді. Шевченко підкреслив, що “поки ми не очікуємо сюрпризів” по ​​інфляції в серпні, припускаючи, що перспективи банку щодо стабільних процентних ставок можуть залишитися незмінними.

Як повідомляв УНН, за словами Шевченка, Національний банк очікує збереження облікової ставки на поточному низькому рівні принаймні до кінця 2020 року.