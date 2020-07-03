Брюссель: Незалежність Нацбанку є умовою надання 1,2 мільярда євро Києву
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Незалежність Національного банку України є загальною умовою Євросоюзу для надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. Про це у четвер, 2 липня, заявив речник Єврокомісії, передає УНН із посиланням на DW.
“Переговори про конкретні політичні заходи в рамках програми макрофінансової допомоги для України тривають. У проєкті меморандуму про взаєморозуміння, який зараз погоджують, міститься загальна вимога відданості української влади незалежності центрального банку”, — заявили у Єврокомісії.
У Брюсселі нагадали, що дотримання незалежності регулятора є вимогою всіх програм МВФ. Євросоюз виділяє макрофінансову допомогу лише тим країнам, які мають чинну програму з Міжнародним валютним фондом. “Єврокомісія чекатиме на результати оцінки ситуації з боку МВФ”, — додав речник.
Як відомо, у травні ЄС остаточно затвердив програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,2 мільярда євро на протидію економічним наслідкам пандемії коронавірусу. Тепер Єврокомісія веде переговори з Кабміном України щодо меморандуму про взаєморозуміння, після підписання якого Київ зможе отримати перший транш кредиту в розмірі 600 мільйонів євро. Від України меморандум підписують представник мініфіну та НБУ. Отримує макрофін від ЄС саме Нацбанк України. Макрофінансова допомога є кредитами на сприятливих умовах, які ЄС виділяє сусіднім країнам для підтримки їхнього платіжного балансу.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”. Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.
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